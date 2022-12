SK Oetingen en Gooik investeren in kunstgrasveld

Met de steun wil Gooik verder inzetten op sport voor iedereeen in het kader van het dorpenbeleid dat ze al jaren aan het voeren is. SK Oetingen is een club die (lettterlijk) onder de kerktoren meewerkt aan een levendig beleid in Oetingen. Twee jaar geleden stapte de club over naar een vzw-structuur om de werking te professionaliseren en de erfpachtrechten van de terreinen te kunnen organiseren.

“De jongste twee jaar groeide het aantal jeugdspelers met 35 procent,” aldus voorzitter van SK Oetingen Dirk Dehandschutter. “Daardoor zijn er een aantal extra ploegen bijgekomen en zijn we niet meer in staat om alle wedstrijden op een klassiek veld te laten plaatsvinden. Een kunstgrasveld is dus absoluut noodzakelijk om onze jeugd verdere kansen en ontwikkelingen te geven.”

De aanleg van het kunstgrasveld staat gepland na het jeugdtoernooi van eind mei. Bij de start van het nieuwe voetbalseizoen moeten de werken klaar zijn.

Foto: Simon De Boeck