S.K. Pepingen-Halle klaar voor openingsweekend nieuw stadion

Dit weekend begint de voetbalcompetitie in de tweede amateurklasse. Ook S.K. Pepingen-Halle knalt een nieuw seizoen op gang en de traditieclub mag dat doen in een gloednieuws stadion op Kruisveld. Vandaag werd er nog met man en macht gewerkt om alles klaar te krijgen voor het feestelijk openingsweekend dat eraan komt.

S.K. Pepingen-Halle is trots op het nieuwe stadion op Kruisveld. Na de fusie speelde de club op Lamme Gisj, maar daar ging Pepingen-Halle weg na problemen met de beheerder. De eerste ploeg speelde dan aan Vroembos in Pepingen. “Dat was een prachtige tussenoplossing,” aldus bestuurslid Luc Verdood van S.K. Pepingen-Halle. “Maar in het nieuwe stadion hebben we nu meer mogelijkheden qua visibiliteit en sponsoring. Bovendien is ook de parking hier een troef.”

De voetbalclub mocht geen vaste tribune bouwen in het nieuwe stadion, dus werd het een modulaire setting, goed voor in het totaal 300 toeschouwers. In het totaal kan de club tot 1.500 supporters ontvangen. Ook de cafetaria is nieuw en die zal dit feestweekend meteen goed gebruikt worden. Vanaf 11 uur gaan de deuren open en is iedereen welkom om het nieuwe stadion te ontdekken. Dat gaat gepaard met animatie en muziek. Zondag speelt S.K. Pepingen-Halle dan een eerste thuiswedstrijd tegen Londerzeel.