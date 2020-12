In Kapelle-op-den-Bos is op de site aan het Sociaal Huis een vernieuwd, betonnen skatepark geopend. Door corona wordt het aantal skaters voorlopig wel nog beperkt.

Skaters welkom op vernieuwd skatepark in Kapelle-op-den-Bos

Het skatepark is een geluidsarme, betonnen constructie geworden met een kostprijs van 20.000 euro. Door corona mogen niet meer dan 8 skaters op het park, daarvan mogen er niet meer dan 4 ouder zijn dan 12 jaar. Zie je dat er geen plaats is om te skaten, dan moet je wachten op een stip. Zijn alle stippen bezet, dan moet je later terugkeren. Skaten kan niet langer dan een half uur.