Slachtoffer asbest krijgt gelijk van rechtbank: "Eternit maakte opzettelijke fout"

Eric Jonckheere, voorzitter van de vereniging van asbestslachtoffers in ons land, krijgt gelijk van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Die oordeelt dat de cementproducent Eternit uit Kapelle-op-den-Bos een opzettelijke fout maakte bij de jarenlange productie van asbest en zo longvlieskanker veroorzaakte bij Jonckheere. Volgens hem en zijn advocaat opent de uitspraak de deuren voor andere asbestslachtoffers.

Al jaren bindt Eric Jonckheere de strijdt aan met Eternit. Zowel zijn ouders als twee broers overleden door een asbestbesmetting. Het gezin woonde in de buurt van de fabriek in Kapelle-op-den-Bos en zijn vader was er werkzaam. Zo'n twee jaar geleden kreeg Jonckheere dezelfde diagnose. Van het asbestfonds kreeg hij 25.000 euro. Die schadevergoeding beschermt Eternit tegen gerechtelijke vervolging, tenzij wordt aangetoond dat de ziekte opzettelijk is veroorzaakt. De rechtbank in Brussel oordeelt nu dat dat het geval is.

"Eternit heeft ervoor gekozen om haar risico creërend - en uiteraard wellicht hoogst lucratief - gedrag zonder meer verder te zetten, daarbij voor lief nemend dat in de toekomst bepaalde van haar werknemers, hun gezinsleden en omwonenden van de fabriek, zouden worden getroffen door een vorm van kanker. (...) De bereidheid om de schadelijke gevolgen van haar handelen ten koste van derden te aanvaarden, dient manifest te worden beschouwd als een vorm van opzet,” klinkt het in het vonnis.

Jonckheere krijgt een voorlopige schadevergoeding van 50.000 euro, maar Eternit gaat in beroep tegen het vonnis. De cementproducent zegt dat het zich altijd heeft gehouden aan de wetten en wetenschappelijke kennis van die tijd en nooit de intentie heeft gehad om een ziekte te veroorzaken bij Jonckheere.