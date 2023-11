Sloop Villa Indegracht gestart

In Elewijt (Zemst) is maandag een aannemer gestart met het slopen van de modernistische Villa Indegracht aan de Tervuursesteenweg. De woning dateert uit de jaren ‘50. Het gaat om een ontwerp van de gerenommeerde Elewijtse architect Lucien Engels. Na de sloop van Villa Vaeck in Hofstade en het bijhorende protest, is het een tweede architecturaal pareltje dat dit jaar verdwijnt in Zemst.