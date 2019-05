Slootmans (Vl. Belang): “Met veel ambitie en goesting naar het Vlaams Parlement”

Slootmans was lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in Vlaams-Brabant. Tot nog toe zetelde hij in de provincieraad van Vlaams-Brabant. De Beerselnaar draait al een hele tijd mee in het Vlaams Belang. “Ik sta wel al een tijdje hier in de Wetstraat. Ik ben hier begonnen in 2009 als medewerker voor het Brussels Parlement, daarna als woordvoerder voor nationaal, en zet ik de stap naar het Vlaams Parlement. Ik ben heel ambitieus, ik heb er heel veel goesting in. Er liggen heel veel uitdagingen op tafel voor Vlaams-Brabant en zeker de Vlaamse Rand, en die wil ik aangaan.”