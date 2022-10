Sluikstort van 55 ton langs Ring in Wemmel: “Nooit meegemaakt”

In Wemmel is afgelopen donderdag maar liefst 55 ton afval opgeruimd op een perceel aan de Romeinsesteenweg in Wemmel, achter het warenhuis van Colruyt. De plek langs de Ring rond Brussel werd per toeval ontdekt na een melding van een brand. Uiteindelijk bleek het om een illegaal te gaan die aan het koken was.