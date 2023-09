In Steenokkerzeel is een sluikstorter van autobanden actief. Op drie verschillende plaatsen werd de afgelopen dagen een grote hoeveelheid banden gedumpt. Wie de banden dumpt, is nog niet geweten.

“In de nacht van zaterdag op zondag werden banden gestort aan de Vogelzangvijver in Melsbroek en aan de Ravaartstraat", zegt burgemeester Kurt Ryon. "In de nacht van zondag op maandag in een gracht aan de Sasweg. Dat is verwerpelijk en we hopen de dader(s) snel te vinden. We zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden."

Straks een reportage in ons nieuws.