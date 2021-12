Sluikstorter veroordeeld tot 6 maanden effectieve celstraf en zware boete

Een man uit Vilvoorde is voor een sluikstort in de Brembosstraat in Perk veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van zes maanden en een boete en schadevergoeding die in de duizenden euro’s loopt. Volgens directeur Jan Buysse van intercommunale Interza en Incovo gaat het om een lid van een criminele bende die onder meer grote hoeveelheden bouwafval achterliet op diverse plaatsen.

De vaststelling van het sluikstort door de politie dateert van 22 februari dit jaar. Bij de opruiming van het stort vond intercommunale Interza een aanwijzing naar een verdachte waarmee we aan de slag konden”, zegt commissaris Dirk Versonnen van politiezone KASTZE (Kampenhout/Steenokkerzeel/ Zemst). “Dat leidde tot identificatie van deze verdachte uit Vilvoorde met nu dus deze veroordeling tot gevolg.”

“Die man is correctioneel veroordeeld, eerst voorwaardelijk en daarna ook effectief”, weet directeur Jan Buysse van Interza en Incovo. “Hij moet los van de penale boetes ook een schadevergoeding betalen aan Interza én Incovo want hij was actief langs de twee kanten van de E19. Dat gaat over duizenden euro’s. De gerechtsdeurwaarder is al op hem afgestuurd. De sluikstorter maakte eigenlijk deel uit van een criminele bende die verschillende sluikstorten op hun actief hadden zowel in Perk als in Peutie. Al die kosten samen, dat loopt op. Als zoiets naar de correctionele rechtbank dan is het ook niet voor een zakje naast de vuilbak.”

De vaststellingen zijn onder andere via sluikstortcamera’s gebeurd. “Maar ook op andere manieren. Daar kan ik niet in detail over treden De mensen moeten echter weten dat de pakkans elk jaar groter wordt. Wij worden ook slimmer en slimmer. Wij hebben meer middelen om te weten waar we sluikstorters kunnen vinden en op welke manier. De resultaten zijn goed. Het aantal sluikstorten gaat naar beneden. We gaan onze keukenrecepten echter niet op straat gooien. Waar er nu nog structureel sluikstorten zijn; daar zijn wij bezig.”