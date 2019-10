Sluit gemeente oudste school in Asse?

De gemeentelijke basisschool De Schatkist in Asse moet dicht, meldt HLN. Leerlingen en ouders zouden volgende week de officiële mededeling krijgen. De schepen voor onderwijs wil de sluiting vooralsnog echter niet bevestigen noch ontkennen. Het gaat om de oudste school in Asse-centrum.

Er lopen nog een honderdtal kinderen school in GBS De Schatkist in de Mollestraat. Wellicht zullen ze reeds vanaf volgend schooljaar elders moeten worden ondergebracht. Enkel een grondige renovatie zou de 166 jaar oude school kunnen redden maar die investering is voor de gemeente Asse niet haalbaar.

Het schoolpersoneel zou onderdak kunnen vinden in één van de andere gemeentescholen. Bedoeling is het schooldomein naderhand te verkopen.

Joris Van den Cruijce, Asses Schepen van Onderwijs voor N-VA, nuanceert: "Er worden nu roddels verteld op basis van een persartikel, maar van de roddels die circuleren, zijn de meeste niet correct of zeker niet volledig. Er is een beslissing in de maak en we zullen ouders en leerkrachten persoonlijk informeren. Volgende week hoort de hele wereld het, maar deze week vertel ik die zaken enkel en alleen aan de betrokkenen. Ik heb niet gezegd dat die school zal sluiten. Dat zullen we dan wel zien ten gepaste tijde. We zullen de oplossing kiezen die het best is voor iedereen."

(Foto: Archief RINGtv)