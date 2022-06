Snelwegparking in Peutie herschapen in vuilnisbelt

Het is verkeersspecialist Hajo Beeckman, die ook in onze reeks In de ban van de Ring te zien is, die via sociale media het probleem rond vuilnis langs de parking aan de E19 in Peutie aankaartte. Rondom de vele vuilnisbakken liggen hopen met vuilnis. “Ik heb niet de indruk dat jullie verbalisering in verband met sluikstorten helpt, of jullie ruimen te laat op. Dit ligt er al drie weken zo bij”, richt Hajo Beeckman zich tot het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het Agentschap laat weten dat het probleem tijdelijk is. “In juni maken we vier keer per week de vuilnisbakken leeg, in juli en augustus zelfs vijf keer. Maar de aannemer die dat normaal doet, is failliet. We zochten zo snel mogelijk een nieuwe aannemer, maar dat kost tijd, gezien de wetgeving op overheidsopdrachten”, aldus het Agentschap Wegen en Verkeer. “De nieuwe aannemer is vorige week donderdag gestart met het opruimen van de parkings in Peutie. Het vuilnis wordt dus de komende dagen zeker verwijderd."

Foto: Twitter Hajo Beeckman