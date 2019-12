Sociaal akkoord bij DPG Media: maximaal 87 jobs verdwijnen

Bij DPG Media in Vilvoorde hebben directie en vakbonden ee akkoord bereikt over de herstructurering van de televisieafdeling. In totaal zullen maximaal 87 mensen hun baan verliezen. Dat is minder dan het banenverlies van 145 mensen dat DPG Media, het moederbedrijf van VTM en Q2, oorspronkelijk aankondigde.