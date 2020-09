Sociaal conflict van de baan bij Aldi

Maandag brak in een reeks Aldi-supermarkten in Oost-Vlaanderen en ook twee in Vlaams-Brabant een spontane staking uit. Onder meer de vestigingen van Ternat en Affligem hielden de deuren gesloten. Het personeel uitte zo z’n ongenoegen over de te hoge werkdruk. De socialistische vakbond laat nu weten dat de directie een aantal maatregelen neemt. De corona-maaltijdchequetoeslag blijft nog een maand behouden en ook over de functie van winkelmanager wordt binnenkort verder onderhandeld. Wie een tijdelijk contract heeft van minimum 12 maanden, krijgt er nu eentje van onbepaalde duur.