Sociaal overleg bij Delhaize zit muurvast, distributiecentrum in Zellik blijft geblokkeerd

De bijzondere ondernemingsresultaat bij Delhaize in Zellik vanochtend heeft niets opgeleverd. De directie van de supermarktketen houdt vast aan het plan om 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. Volgens de vakbonden is er helemaal geen begrip voor de werknemers. “We houden vol tot het einde”, klinkt het bij de bonden.

De bijzondere ondernemingsraad op de hoofdzetel van Delhaize in Zellik verliep rustiger dan vorige week, maar het resultaat is hetzelfde: het sociaal overleg blijft muurvast zitten. De vakbonden stapten na een uur vergaderen op omdat de directie bij het plan blijft om alle winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. “We vragen alternatieven, maar die zijn niet aangeboden door de directie”, klinkt het bij de vakbonden. “De werknemers blijven ongerust, we blijven doorgaan met de acties tot Delhaize wil praten.”

Meer dan de helft van de Delhaize-winkels in eigen beheer blijven gesloten. De blokkade die de vakbonden gisteren opwierp aan het distributiecentrum in Zellik, gaat ook vandaag door. Wat de gevolgen zijn voor de bevoorrading van de supermarkten, is niet duidelijk.

