Spannende dagen voor The Voice-finaliste Louise uit Affligem

Het zijn spannende dagen voor Louise Goedefroy uit Affligem. Vrijdag staat ze in de finale van The Voice van Vlaanderen. Tot die dag vertoeft Louise in dierenpark Pairi Daiza in Henegouwen, waar ze werkt als woordvoerder.

Al meer dan een jaar combineert Louise haar job als woordvoerder van Pairi Daiza met de repetities, opnames en liveshows voor The Voice van Vlaanderen. Vrijdag volgt de apotheose, want dan staat ze in de finale. De Ternatse, die tegenwoordig in Affligem woont, neemt het op tegen vier medefinalisten. Dan tellen enkel de stemmen van het publiek, die bepalen wie de winnaar zal worden van de talentenjacht.

"Ik begin het langzaamaan leuk te vinden om voor de camera te staan, maar ik vind mijn job in Pairi Daiza ook fantastisch. Het feit dat ik woordvoerder ben van de dierentuin, helpt mij ergens ook op het podium. Ik ben het aanspreekpunt voor journalisten, dus ik weet hoe de camera's werken, ben sociaal en raak makkelijk uit mijn woorden. Ik zie mezelf hier niet snel stoppen, maar wil ook meer muziek in mijn leven. Het wordt een evenwicht zoeken tussen de twee. Een pronostiek voor vrijdag? Daar waag ik mij niet aan, we zien wel", zegt Louise.

Vorig jaar nam Louise ook al deel aan The Voice. Ze moest toen de wedstrijd verlaten nadat ze bij een ongelukkige val een dubbele kaakbreuk opliep en wekenlang haar mond niet mocht opendoen. Maar nu is Louise klaar voor de grote dag. Eric Domb, haar grote baas bij Pairi Daiza, is alvast fan en staat tijdens de liveshows aan podium mee te supporteren. “Zodra Louise begint te zingen, krijg ik letterlijk kippenvel. Ik nodig u uit om naar haar te luisteren en haar te helpen haar droom na te jagen. Mijn steun heeft ze alvast”, aldus Eric.