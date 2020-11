Speelpleinwerking Asse verhuist definitief naar campus Vijverbeek

Na een juridisch getouwtrek van bijna tien jaar krijgt de speelpleinwerking en vakantieopvang van de gemeente Asse een definitieve thuis op de campus Vijverbeek van het Gemeenschapsonderwijs. Daarvoor zaten die aan de Boekfos in Asse, maar in 2010 stapten buren naar de rechter om de geluidsoverlast aan te klagen.

Voormalig sportjournalist Ivan Sonck was het gezicht van het buurtprotest. Naast de speelpleinwerking dienden zij ook een klacht in tegen de scouts en naschoolse opvang die hun thuishaven hebben aan de Boekfos. Voor de twee laatste verwierp de rechter de klacht, maar voor de speelpleinwerking kregen de bewoners in 2014 deels gelijk van de rechter. De gemeente Asse moest daardoor op zoek naar een nieuwe locatie. Tijdelijk werd dat de gemeenteschool in Walfergem. Nu is er een definitieve oplossing in de maak.

“De speelpleinen kunnen terecht in de kleuterschool van Vijverbeek Asse. Op de gemeenteraad werd het contract met Vijverbeek definitief goedgekeurd en zo komt een einde aan de odyssee van de speelpleinwerking in Asse”, zegt schepen van Jeugd Joris van den Cruijce. “Op termijn voorziet het gemeentebestuur een nieuwbouw op de campus van Vijverbeek, daar zou dan ook de naschoolse kinderopvang komen.” De speelpleinwerking in Zellik blijft ook bestaan. De speelpleinwerking in Asse trekt tijdens de vakanties zo’n 150 kinderen per dag.