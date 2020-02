Speelt Grimbergen de finale van de Beker van Brabant?

Dit weekend stonden de halve finales in de Beker van Vlaams-Brabant op het menu. Bij de mannen nam Grimbergen het op tegen Bierbeek. Een spannende match, want in de eerste provinciale staan beide ploegen broederlijk naast elkaar op de vierde plaats. De verliezer werd rechtstreeks uitgeschakeld vanmiddag, dus wie sneuvelde net voor de finale?