Spitsstrook E40 wordt doorgetrokken tot Affligem

Afgelopen zomer nog kwam er een motorrijder om het leven doordat een wagen was ingereden op de file. Omdat de afrit vrij kort is en de verkeerslichten snel op rood springen, staan auto’s vaak al vanop de rijstrook van de autosnelweg aan te schuiven. Door de spitsstrook door te trekken wordt de afrit in principe langer, wat de veiligheid ten goede moet komen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft alvast het nodige budget vrijgemaakt om de spitsstrook te verlengen.

Wanneer de aanleg start, is nog onbekend. “De voorbije maanden werden eerst de toegang en uitgang van het tankstation in Groot-Bijgaarden vernieuwd”, zegt Agentschap Wegen en Verkeer. “Langs het station werd ook een pechstrook aangelegd die in de toekomst als spitsstrook gebruikt zal worden. Deze winter nog plaatsen we negen portieken met rijstrooksignalisatie over de snelweg.”

Volgend jaar wordt ook de brug vlakbij het tankstation vervangen. De pijlers van de nieuwe brug komen verder te staan, waardoor er ruimte vrijkomt voor de spitsstrook.