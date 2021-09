Sportclubs kunnen opnieuw terecht in Koornmolen

Vanaf vandaag kunnen zo’n 45 sportclubs opnieuw gebruik maken van sporthal Koornmolen in Gooik. De sporthal werd de voorbije maanden gebruikt als vaccinatiecentrum voor inwoners uit het Pajottenland. Het vaccinatiecentrum is in afgeslankte vorm verhuisd naar een opslagplaats in de sporthal.

Vrijwilligers waren de voorbije dagen druk in de weer om het vaccinatiecentrum Koornmolen te ontmantelen en daarna in een afgeslankte versie op te bouwen in een opslagplaats in dezelfde sporthal. “De ingang van het kleinere vaccinatiecentrum is voorzien via de tent aan de straatzijde van het gebouw en is helemaal gescheiden van wie de sporthal bezoekt om er te sporten”, laat de gemeente Gooik weten. “Binnen bevindt zich een onthaal, twee vaccinatieruimtes, een kleine wachtruimte, de apotheek en een EHBO-ruimte. In de tent voor het gebouw is een grotere wachtruimte voorzien voor drukkere momenten.”

Het vaccinatiecentrum verwacht de komende weken vooral 12- tot 15-jarigen voor hun tweede prik. Een beperkt team van medewerkers zal instaan voor de vaccinatie van de jongeren. In de grote sporthal en kleinere sportzaal kan vanaf vandaag opnieuw gesport worden. Enkele sportclubs starten er vandaag al hun werking op. Morgen vinden er de eerste turnlessen van scholen plaats.