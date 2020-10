Sportsector kleurt oranje: zaalsporten met nauw contact verboden

Vlaams minister van Sport Ben Weyts verstrengt de regels na overleg met de sportsector. Contactsporten in zaal, zoals volleybal en basketbal, zijn verboden voor iedereen boven de 12 jaar. Fitnessen en trainen blijft toegelaten wanneer men anderhalve meter afstand kan bewaren. Alle douches en kleedkamers sluiten opnieuw, behalve in zwembaden. Kantines mogen wel openblijven, maar moeten dezelfde strikte regels volgen als horecazaken. Tijdens wedstrijden is een beperkt aantal toeschouwers toegelaten: 200 personen indoor en 400 supporters outdoor.

“Dit zijn geen prettige maatregelen, zeker niet met de herfstvakantie in zicht. Maar we moeten kordaat optreden als we aanwijzingen hebben dat de sportwereld een broeihaard kan zijn”, zegt minister van Sport Ben Weyts (N-VA). “Voor de jongste sporters blijft er wel iets meer mogelijk: we willen ervoor zorgen dat zij kunnen blijven sporten." Tegelijkertijd waarschuwt Weyts de sector ook. "Als de situatie blijft verslechteren, dan komen er ook nog strengere maatregelen in beeld. Het is nu van cruciaal belang om alle veiligheidsvoorschriften goed na te leven."