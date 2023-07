Sportveldje Waalborrepark drie weken dicht: "te veel overlast"

Eén van de sportveldjes in het Waalborrepark in Asse is sinds gisteren drie weken gesloten. Aanleiding is de overlast voor de buurtbewoners die opnieuw een hoogtepunt bereikte. De sportsite in het Waalborrepark is een drukbezochte plek in het centrum van Asse. De voorbije jaren werkten tal van partners samen om de site leefbaar te houden, maar nu wordt er een time-out ingelast.

In Waalborre kan je sporten in clubverband, maar tijdens afgebakende openingsuren ook alleen of met vrienden. Jeugdwerkers begeleiden die momenten in de agora, het populairste sportveld. De gemeente Asse werkt daarvoor al twee jaar samen met de jongerenwerking van Groep Intro, voetbalclub FC Asse-Zellik en de politiezone AMOW.

Zo worden de openingsmomenten van de agorawerking afgetoetst met de buurt. “Als we de planning voor de agora opmaken, houden we rekening met de wensen van de buurt,” zeggen jeugdwerkers Louis en Younes. “Zo gaven ze aan dat er nood is aan een rustdag. Daarom haalden we de zondagen uit de planning.” Ook voetbalcub FC Asse-Zellik houdt de buren op de hoogte van hun planning door regelmatig te flyeren in de omliggende straten.

Bemiddeling

De gemeente probeert overlast ook in te dijken door bemiddeling. “Wanneer de politie wordt opgeroepen voor een interventie, proberen we in eerste instantie te bemiddelen via het jeugdwerk. Dat maakt deel uit van het project Connect, dat een betere relatie tussen jongeren en politie beoogt,” klinkt het in een persbericht. Tegelijk investeerde Asse in exta sportinfrastructuur voor jongeren. In 2021 werden op de Asphaltcosite twee trapveldjes aangelegd. Maar het kunstgrasveldje in Waalborre blijft populairder.

Buurtbewoners geven aan dat de overlast te groot is. Jongeren klimmen ook buiten de openingsuren over het hek en beschadigen de infrastructuur. Daarom wordt de agora afgesloten tot en met 8 augustus. De voetbalgoals worden weggehaald en het terrein wordt fysiek onbruikbaar gemaakt. Tegelijk wordt er met de jongeren van de agorawerking een participatietraject opgestart om te bekijken hoe de trapveldjes op Asphaltco verbeterd kunnen worden. “Met de jongeren die zich aan de afspraken houden, willen we in dialoog gaan,” aldus schepen van Sport Geert Heyvaert (cd&v).