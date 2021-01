Sportzaal wordt vaccinatiecentrum: clubs en scholen moeten wijken

In Gooik moeten een aantal sportclubs en scholen tijdelijk op zoek naar een nieuwe locatie om te sporten. Sportcentrum Koornmolen is door de eerstelijnszone Pajottenland voorgedragen als vaccinatiecentrum in de strijd tegen het coronavirus en is wellicht tot eind juli niet toegankelijk voor de clubs die er hun vaste stek hebben.

“Samen met de collega's van de naburige gemeenten zijn we op zoek naar oplossingen voor LO-lessen van onze scholen, sportkampen en clubs met een werking voor sporters tot 13 jaar,” licht de Sportdienst van Gooik toe. “Vanuit de sportdienst zal er ook contact opgenomen worden met de clubs die een +12/volwassen-werking hebben in onze accommodatie. We durven te hopen dat deze grootscheepse vaccinatie deel uitmaakt van de oplossing om ons normale sportleven opnieuw te kunnen oppikken.”

Eén van de clubs die trainen in de Koornmolen is GOVOK Gooik: “Het was even slikken toen we dit nieuws vernamen. Onze sporthal zal voor geruime tijd dienst doen als vaccinatiecentrum. We begrijpen als club uiteraard de noodzaak om deze vaccinaties zo snel mogelijk en dicht bij huis te kunnen uitvoeren. Het is de oplossing uit deze Covid-19-pandemie. Echter is het voor ons als club wel een enorme opdoffer gezien de lange termijn waarover er sprake is. We gaan nu samen met de Sportdienst op zoek naar uitwijkmogelijkheden.”