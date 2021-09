Staatsecretaris Mahdi zet bestellingen klaar bij Delhaize

Sammy Mahdi ruilde vandaag de job van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie in voor die van logistiek medewerker in het distributiecentrum van Delhaize in Asse. Hij leerde er welke je vereisten je moet hebben om er mee te draaien. Het leren op de werkplek is volgens Mahdi de manier om de tewerkstellingsuitdagingen in de Brusselse rand te tackelen.

Staatssecretaris Sammy Mahdi uit Vilvoorde koos het distributiecentrum van Delhaize in Asse uit voor zijn VOKA-zomerstage. Mahdi vindt het bezoek opportuun omdat de warenhuisketen een belangrijke verankering heeft in onze regio en veel mensen uit de Rand tewerkstelt. Vanuit het centrum in Asse worden alle Delhaize-winkels over heel België bevoorraad. Mahdi stak mee de handen uit de mouwen. Samen met nieuwe logistieke medewerkers volgde hij een on-the-job-training onder begeleiding van ervaren collega’s.

“Dit is het vaste opleidingstraject voor startende logistieke medewerkers. Ze leren hoe ze op een veilige manier kunnen werken. Daarna staan we stil bij ergonomie, werken met rollend materieel, voice picking en zoveel meer. Alle aandachtspunten komen ter sprake”, zegt woordvoerder Roel Dekelver.

Het is een aanpak die Mahdi kon smaken. “Het om- of bijscholen van vaste en nieuwe medewerkers is een uitgelezen kans om de uitdagingen op de lokale arbeidsmarkt aan te pakken”, zegt de staatssecretaris. “Delhaize zit met 200 openstaande vacatures terwijl in Brussel en de Brusselse rand heel wat werkzoekenden zijn.”