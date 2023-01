Stad Halle pakt problemen met truckers op carpoolparkings aan

Het is een oud zeer in Halle: vrachtwagenchauffeurs parkeren hun personenwagen op één van de carpoolparkings en doen dat zo ‘breed’ dat ze zich verzekeren van een plaatsje voor hun vrachtwagen ’s avonds. Vooral aan de carpoolparking tegenover de Colruyt is dat een probleem. Echte carpoolers, voor wie de parking bedoeld is, vinden er amper nog een plekje.

De stad Halle is op de hoogte van de situatie en bestelde eerder al een studie over gewenste oplossingen, maar die bracht geen zoden aan de dijk. De stad pakt het probleem nu zelf, stap per stap, aan. De parking tegenover de Colruyt zal in de lente onderveeld worden in een grote zone voor personenwagens en een kleinere zone voor vrachtwagens.