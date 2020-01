Stad Halle waarschuwt: "Blijf op de Ring"

De kans is zeer groot dat de Zennevallei de volgende weken af te rekenen krijgt met een bijzonder drukke ochtend- en avondspits. In Beersel start een nieuwe fase aan de geluidsschermen waarbij de oprit van Huizingen zes weken dicht gaat. In Halle wordt het omleidingsplan ingevoerd voor de werken aan de Zuidbrug en Zennebrug. Het reisadvies van de stad Halle is duidelijk: "Blijf op de Ring!"

De stad Halle vreest dat bij files veel automobilisten de Ring rond Brussel zullen verlaten en op zoek gaan naar een alternatieve route. Ook wie de werken in Beersel wil ontwijken, zal op de secundaire wegen terechtkomen. "Maar we raden dit ten stelligste af omdat het ook op de N6, en vooral in het centrum van Halle, bijzonder druk zal worden door de bouwwerken van de Zenne- en Zuidbrug", zegt de stad Halle.

De boodschap van de Zennestad is dan ook duidelijk voor het doorgaand verkeer tussen Wallonië en Brussel. "Blijf op de Ring! De ervaring leert dat bij de start van een omleidingsplan altijd extra files zijn door het zoekverkeer. Bestuurders moeten altijd eerst even wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. Sowieso zal het dus op de N6 de eerste weken iets drukker zijn", aldus de stad Halle.

Halle wil tot slot dat de inwoners ook nadenken over reisalternatieven. "Wie in of rondom Halle woont kan best te voet of met de fiets zijn verplaatsingen maken. Daarnaast is er een uitgebreid bus- en treinaanbod. Ook voor wie van ver richting Halle komt, kan het spoor een handig alternatief zijn", besluit de stad Halle.