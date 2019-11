Stad Vilvoorde laat twee cafés sluiten

Het gaat om de AperoBar op de Grote Markt en café K.G.B. in de Mechelsestraat. "We moeten bestuurlijk optreden gezien we herhaaldelijk inbreuken vaststelden", zegt burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde in Het Laatste Nieuws. De AperoBar kreeg eerder al een verplicht sluitingsuur opgelegd. Ten laatste om 1 uur moest de zaak sluiten, maar het zou zich zelden aan de regels gehouden hebben.

In beide zaken zou bovendien ook sporen van drugs gevonden zijn. Er is een onderzoek opgestart naar de vergunningen van de twee cafés. Voorlopig blijven de cafés dicht.