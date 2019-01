Stad Vilvoorde nodigt klimaatspijbelaars uit

Al twee donderdagen op rij spijbelden duizenden leerlingen om te protesteren voor een beter klimaat. Ze volgen daarmee het voorbeeld van Greta Thunberg, het Zweedse meisje dat al maanden één dag per week spijbelt en protesteert aan het Zweedse parlement. Ook leerlingen van het College in Vilvoorde trokken al twee keer naar Brussel. De stad Vilvoorde ontving hen vandaag op het stadhuis.

“We willen in Vilvoorde een duurzaamheidsrevolutie doorvoeren. Ik wou van de leerlingen hoe zij die revolutie zien. Ons klimaatplan uit 2015 kan wel wat nieuwe en frisse ideeën gebruiken. De scholieren hebben enkele concrete ideeën op tafel gelegd. We gaan vanuit het stadsbestuur contact houden met de scholen en de leerlingen om samen van Vilvoorde een duurzamere stad te maken,” zegt schepen Peter Van Kemseke.

Ook de directie van Het College was aanwezig op het gesprek. “We hebben de leerlingen één keer toegestaan om de spijbelen voor het klimaat omdat we het protest inhoudelijk ondersteunen, maar we gaan dat niet blijven toestaan. Het overleg met de stad Vilvoorde is een goed alternatief. We hebben het samen met de leerlingen voorbereid en concrete voorstellen uitgewerkt. Onze leerlingen hebben een duidelijk zicht over wat er in Vilvoorde moet veranderen op het vlak van klimaat,” zegt directeur Sofie Maes.