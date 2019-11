Ook vandaag is er in de provincie Vlaams-Brabant opnieuw hinder bij de openbare vervoersmaatschappij De Lijn. Nochtans zei de directie gisterennamiddag dat er een voorakkoord was en de dienstverlening vandaag normaal zou verlopen. "Niet waar," zeggen de vakbonden.

Staking De Lijn gaat vierde dag in

Na nieuw overleg gisterennamiddag kwamen de directie van De Lijn en de vakbonden tot een akkoord over vakantieregelingen, de dag- en personeelsplanning van de chauffeurs en aanwervingen. Alles leek er op dat de dienstverlening vandaag opnieuw normaal zou verlopen. Tot een gezamenlijke brief van de vakbonden het tegendeel beweerde: "er is geen akkoord," klonk het.

In de tekst gaven de vakbonden dan ook aan dat ze hun acties willen voortzetten. Met een scherpe reactie van de directeur-generaal van De Lijn tot gevolg: “De inhoud van het pamflet is leugenachtig en wijst op een absoluut destructieve houding van de vakbonden, in de allereerste plaats van ACOD,” aldus Roger Kesteloot. “Op deze manier zijn de vakbonden de beste objectieve bondgenoten van wie het openbaar vervoer wil privatiseren,” klinkt het streng.

Het busverkeer is al sinds dinsdag verstoord. De actie begon in de Vlaamse Rand rond Brussel, maar is intussen uitgebreid tot heel Vlaams-Brabant. Een overzicht van de problemen vind je op www.delijn.be.