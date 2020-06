Stand van de Rand zoomt in op uitdagingen voor Vlaamse Rand

“Tijdens de Stand van de Rand bespreken we telkens een aantal belangrijke thema’s en gaan we na waar de grootste uitdagingen liggen, wat er al gebeurd is en wat er nog in de steigers staat”, legt Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) uit. Hoofdthema dit jaar was Groen in de Rand. Vlaams minister Weyts maakt samen met z’n collega van Zuhal Demir een bedrag van 2,2 miljoen euro vrij voor kleine en grote projecten die onze regio groener maken. Zowel publieke als private partners kunnen een aanvraag indienen. Ook taalstimulering in en buiten de school kwam uitgebreid aan bod. Tot slot ging er tijdens het digitale colloquium ook aandacht naar het justitiebeleid in Halle-Vilvoorde. Justitie en politie hadden ook hier de voorbije maanden de handen vol met dossiers rond de inbreuken op de coronamaatregelen. Om verkeersveiligheid toch prioritair te kunnen blijven behandelen, worden tijdens de zomervakantie extra zittingen gehouden.

Wie de presentaties van het digitale colloquium wil herbekijken, kan hier terecht.