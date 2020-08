Startschot voor sanering Renaultsite

In Vilvoorde is vandaag het startschot gegeven voor de sanering van een deel van de oude industriezone in Vilvoorde en Machelen. Dat 23 jaar na de sluiting van de Renaultfabriek. De eerste fase zal zo'n vier jaar duren en 13 miljoen euro kosten. De herontwikkeling van het gebied moet over tien jaar afgerond zijn.

Uit onderzoek van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschppij (OVAM) blijkt dat de bodem en het grondwater van de oude industriezone zwaar verontreinigd is. Dat komt omdat de site ooit een stortplaats was voor huishoudelijk afval. Verder werden ook hoge concentraties benzeen in de bodem gevonden. De oorsprong daarvan is onbekend. De Vlaamse Regering besliste in 2018 al om 10 miljoen euro vrij te maken voor de sanering.

De vervuilde bodem zal tot op een diepte van vier meter afgegraven worden. Een klus die zo'n vier jaar zal duren. "In totaal zal zo'n 90.000 kubieke meter verontreinigde grond ontgraven moeten worden. Door moderne technologie zal 80% van die grond nadien ter plaatse gereinigd en hergebruikt worden", zegt Jan Verheyen van OVAM. "Nadien worden nog twee andere gebieden aangepakt, waardoor op termijn 60 hectare gesaneerd wordt."

Eerst wordt het gebied richting Machelen onder handen genomen, omdat de plannen voor de herontwikkeling daar het concreetst zijn. "De sluiting van de fabriek en het bijhorende collectief ontslag was een sociaal drama voor de lokale gemeenschap. Nu geven we de Renaultsite en de lokale gemeenschap opnieuw perspectief op economische activiteiten op de site, woonmogelijkheden en op natuur. Dat is geen overbodige luxe in deze verstedelijkte omgevingé, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Projectontwikkelaar MG Real Estate maakt zich sterk dat tegen 2030 het gebied grotendeels herontwikkeld zal zijn. Er komen onder meer 1.000 woongelegenheden, het nieuwe Jan Portaelsziekenhuis, een school voor 1.900 leerlingen, ruimte voor kantoren en bedrijven en een evenementenhal.