Station van Vilvoorde heeft nieuwe onderdoorgang

In het station van Vilvoorde kunnen de treinreizigers voortaan gebruik maken van de nieuwe onderdoorgang om de perrons te bereiken. De nieuwe onderdoorgang bevindt zich ter hoogte van het busstation, de autoparking en de nog te bouwen overdekte fietsparking. De oude tunnel is niet meer toegankelijk.

Iedereen die nu van en naar de perrons van het station wil, kan dat voortaan via de nieuwe onderdoorgang. “Naast vaste trappen is er naar elk perron een roltrap en tegen het einde van de zomer ook een lift”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “Reizigers zullen via de nieuwe onderdoorgang eenvoudig kunnen overstappen van de trein op een ander vervoersmiddel.”

Met een breedte van acht meter is de nieuwe onderdoorgang veel ruimer dan de vorige, wat het ook veel aangenamer maakt voor de reizigers. De perrons zelf zijn ook vernieuwd met nieuwe schuilhuisjes, zitbanken en luifels over bijna de volledige lengte van de perrons. Begin volgend jaar starten de werken aan twee nieuwe overdekte fietsparkings vooraan het station.

“De grootste zal zich naast de nieuwe onderdoorgang bevinden. De kleinere fietsparking komt in de plaats van de huidige in de Benoit Hanssenslaan, die vandaag nog deels in openlucht is”, besluit Temmerman.