Stationsomgeving Liedekerke genomineerd voor Prijs Publieke Ruimte

Vijf projecten uit Kortrijk, Hooglede, Antwerpen, Wetteren en Liedekerke maken kans op de Prijs Publieke Ruimte. De prijs is een initiatief van Infopunt Publieke Ruimte dat jaarlijks de beste openbare ruimte in ons land bekroont.

De stationsomgeving van Liedekerke is genomineerd voor de prijs, omdat de jury vindt dat de omgeving vroeger een banale, alledaagse plek was en nu is getransformeerd tot een aantrekkelijke toegangspoort voor de gemeente en een aangename opstapplek voor alle pendelaars. “Het is een mooi voorbeeld van een moderne mobiliteitsknoop ingebed in een overtuigend groenblauw netwerk”, weet het Nieuwsblad van de jury.

Onafgewerkt

Opvallend is dat het station en de omgeving nog altijd niet volledig zijn afgewerkt. De jongste deadline van 3 maart werd opnieuw niet gehaald. Wanneer het station volledig klaar zal zijn, is niet geweten. Het project is al voor de tweede keer genomineerd voor een prijs.