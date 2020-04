Steden en gemeenten kopen mondmaskers aan, volgt ook onze regio?

Mondmaskers kunnen volgens virologen een belangrijke rol spelen eenmaal de strenge maatregelen worden afgebouwd en mensen straks opnieuw meer met elkaar in contact komen. Een vijftiental steden en gemeenten heeft daarom al mondmaskers aangekocht. De stad Halle wacht voorlopig af.

“Als het voorzien van mondmaskers een onderdeel is van de exit-strategie, zal de stad daar mee voor zorgen. Laat daar geen twijfel over bestaan”, aldus de stad Halle. “Maar we willen niet vooruit lopen op de zaken. Er is vandaag nog geen duidelijkheid over welk type mondmasker we het best gebruiken, hoe vaak een mondmasker opnieuw mag gebruikt worden, en of een mondmasker gewassen mag worden voor een veilig hergebruik.”

Het Halse stadsbestuur dringt daarom aan op een gecoördineerde aanpak en kijkt daarvoor richting provinciegouverneur van Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte. “Want het kan niet de bedoeling zijn dat lokale besturen elkaar gaan beconcurreren en de prijs van mondmaskers zo de hoogte injagen”, aldus de stad Halle.