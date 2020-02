Steekpartij op trein in Linkebeek

Er is vandaag een gewonde gevallen bij een steekpartij op een trein in Linkebeek. De aanleiding van het incident is voorlopig onduidelijk.

Het incident zou zich volgens Het Laatste Nieuws hebben voorgedaan tussen het station van Sint-Genesius-Rode en Holleken in Linkebeek. Het slachtoffer werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is voorlopig niets bekend. De politiezone Rode, spoorwegpolitie, Infrabel, NMBS en het gerechtelijk labo zijn ter plaatse om de steekpartij te onderzoeken. Daardoor is een spoor richting Brussel versperd, wat gevolgen heeft voor het treinverkeer richting de hoofdstad.

