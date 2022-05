Steenhuffels benefiet 'Vredeslicht voor Oekraïne' levert meer dan 12.000 euro op

Gisteren vond in Brouwerij Palm in Steenhuffel het benefiet ‘Vredeslicht voor Oekraïne’ plaats. Muziekgroep Stash uit Opwijk kwam er optreden en het binnenplein van de brouwerij baadde in een zee van lichtjes, allemaal kaarsjes die verkocht werden voor het goede doel. De opbrengst van 12.053 euro gaat naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.