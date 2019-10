Steenokkerzeel jaar lang 'duurzaamste mobiele gemeente'

4 op de 10 medewerkers van Steenokkerzeel verplaatsten zich tijdens de Week van de Mobiliteit: per fiets, te voet, door te carpoolen, met een CNG-wagen of elektrische wagen. De gemeente Steenokkerzeel mag zich zo een jaar lang 'duurzaamste mobiele gemeente' noemen en de wisselbeker in ontvangst nemen. Steenokkerzeel haalde 8.152 kilometer, Wemmel werd tweede met 2.159 kilometer. Merchtem was met 1.950 kilometer goed voor een derde plek.

Steenokkerzeel daagde op zijn beurt alle medewerkers en gemeentelijke diensten uit in afzonderlijke klassementen. De financiële dienst bleek de duurzaamste te zijn. De man die de meeste duurzame kilometers aflegde, was Tom Ceelen met 277 kilometer. Jasmien Van Damme heeft tot slot de meeste kilometers bij de vrouwen op haar naam: 183,5 kilometer. Zij werden vandaag door burgemeester Kurt Ryon in de bloemetjes gezet.