Steenokkerzeelse scouts sluiten kamp toch mooi af

De scouts van Sint-Lutgardis uit Steenokkerzeel kunnen vandaag hun kamp dan toch mooi afsluiten. Vorig weekend moesten de scouts nog in allerijl hun kampplaats in de provincie Namen verlaten door wateroverlast. Vandaag hielden ze een speciale scoutsdag op hun eigen terrein.

“Wat een supermooie afsluiter moest worden van een door corona gehavend scoutsjaar, draaide uit op een sisser. Zaterdag moesten we door de hevige regenval plots onze kampplaats in de provincie verlaten. Het hele terrein was overstroomd”, vertelt de leiding. “Na de moeilijke beslissing om het kamp stop te zetten, bleven zowel de leiding als de leden achter met een leeg gevoel. En daarom wilden we graag nog een keer de handen in elkaar slaan om dit kamp toch nog met een positieve noot te eindigen.” Dat gebeurt dus vandaag met een hele scoutsdag op de eigen terreinen in Steenokkerzeel, inclusief afsluitend kampvuur.

Een verslag zie je vanavond in ons nieuws.