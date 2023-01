Steenweg tussen Kampenhout en Haacht wordt veiliger

In 2019 protesteerden 2.500 leerlingen en 1.000 sympathisanten tegen de onveilige Provinciesteenweg tussen Kampenhout en Haacht. In 2015 overleed daar een 16-jarige jongen nadat hij werd aangereden door een dronken autobestuurder. Drie jaar later werd een andere tiener van de weg gemaaid toen hij de steenweg overstak. Nu wordt de weg eindelijk veiliger.

“Er komt een vrij liggend dubbelrichtingsfietspad, mogelijk verhoogd. In het midden van de weg komt er ook een busbaan,” aldus Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer. De werken zullen een jaar duren en heel wat hinder met zich meebrengen. Vooral omdat er ook in de buurgemeenten grote werken gepland zijn. “Het wordt een zware dobber. We raden dan ook aan dat wie niet in de regio hoeft te zijn, er ook niet komt.”