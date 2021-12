Sterrenchef Glenn Verhasselt bereidt feestmenu’s voor buurtrestaurants in Halle en Dilbeek

Tijdens de feestdagen kunnen klanten van buurtrestaurants in Halle en Dilbeek ook dit jaar weer genieten van een feestmenu. De drie gangen zijn samengesteld door sterrenchef Glenn Verhasselt van restaurant Sir Kwinten in Lennik. Gisteren gaf Glenn al een demonstratie van de gerechten, zodat de chefs van de buurtrestaurants ze op kerstdag zelf klaar kunnen maken.

De gerechten zijn allemaal wat ingewikkelder dan wat de chefs van de buurtrestaurants op normale dagen serveren. “We gaan dat menu toch wat feestelijk brengen. Ik probeer vandaag om bepaalde tips te geven. Ik maak maar één bordje vandaag, het is natuurlijk anders als je het voor 200 mensen moet maken. Ik hoop dat de chefs iets aan mijn demonstratie hebben. Ik vind het sowieso al een fijne samenwerking”, zegt sterrenchef Glenn Verhasselt.

De gerechten zullen geserveerd worden in de buurtrestaurants in Halle en Dilbeek. “Het is uiteraard bedoeld voor mensen die het iets moeilijker hebben. Hen willen we met die feestdagen toch ook een feestmenu aanbieden”, zegt chef Laurent Raemdonck. “De normale prijs is negen euro per persoon, maar er zijn ook speciale pasjes waardoor mensen nog een lager tarief kunnen hebben.”