Voor heel wat horecauitbaters zijn het spannende dagen. Na bijna zeven maanden mogen ze vanaf zaterdag opnieuw klanten ontvangen, voorlopig wel nog enkel op hun terras. Voor Steven Vander Elst en Marc Schoonjans is het allemaal nog wat spannender. In volle coronacrisis ruilden ze de vliegtuigen van Brussels Airlines in voor de tapkraan van het Vilvoordse café Luminor.

Steven en Marc nemen in volle crisis café Luminor over

Café Luminor is een naam die klinkt als een klok in de Vilvoordse horeca. Het café op de Grote Markt is al meer dan 100 jaar een ontmoetingsplaats voor Vilvoordenaren en is intussen zelfs een beschermd monument. Sinds enkele weken hebben ze een ook nieuwe eigenaars: Steven Vander Elst uit Vilvoorde en Marc Schoonjans.

“We waren allebei actief bij Brussels Airlines, maar waren door de coronacrisis al een tijdje technisch werkloos”, zegt Steven. “Als we een carrièreswitch wilden maken, was dit het moment. Het was eigenlijk mijn jeugddroom om een café te runnen. Of het een risico is om in volle coronacrisis een café over te nemen? Misschien, maar ik denk dat het alleen maar beter kan gaan.”

Intussen bereiden Steven en Marc de opening op 8 mei voor. “We tellen al lang af naar die dag”, zegt Marc. “De buren zijn ook behulpzaam. Zo mogen we een deel van het terras van het ijssalon naast ons inpalmen zodat het onze ruimer is. We dragen de nostalgische sfeer die het café uitademt hoog in het vaandel. We gaan het werk van de vorige eigenaar zo goed mogelijk proberen voort te zetten.”

