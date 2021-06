Steven Fillet exposeert in School van Gaasbeek

Het is al een hele tijd geleden dat er nog een expo kon plaatsvinden in de School van Gaasbeek in Lennik. Curator Luk Lambrecht, die onlangs nog de ULTIMA-prijs won van de Vlaamse Gemeenschap, is curator van de tentoonstelling van Vlezenbekenaar Steven Fillet. "Steven Fillet is een bewust natuurmens die leeft op de cadans van de seizoenen en daaraan kunstproductie verbindt die als een fraaie echo speelt met de geciteerde realiteit", zegt Lambrecht over Fillet. "De tentoonstelling in de School van Gaasbeek is een eerste publieke focus op zijn werk waarin zichtbaar wordt hoe hij de natuur ervaart, gade slaat en vervolgens converteert in werk dat in se zijn gevoelens ontdoet van romantiek en gratuite co-ervaringen rond het vandaag redelijk ontweken begrip ‘schoonheid." Nog tot 11 juli kan je de werken van Steven Fillet bewonderen in de School van Gaasbeek.

Meer hierover maandag in ons nieuws.