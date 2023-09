Straf met uitstel voor kinderverzorgster die met kleuters 'als een zak patatten' gooide, maar nog aan het werk in andere crèche

De Brusselse correctionele rechtbank heeft een 23-jarige kinderverzorgster veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden cel met uitstel. De vrouw tilde twee kleuters hardhandig op en gooide hen meters door de lucht. De beklaagde werd naar aanleiding van de feiten aan de deur gezet in het kinderdagverblijf in Dilbeek waar ze toen werkte, maar ging nadien in een andere crèche aan de slag, waar ze nog altijd werkzaam is.

Op 20 februari 2020 stapte een stagiaire van een Dilbeeks kinderdagverblijf naar de directie toen ze zag hoe de kinderverzorgster de kinderen aanpakte. De camerabeelden werden bekeken, waarna de directie zelf naar de politie trok en klacht indiende. De zaak kwam na een bijkomende klacht met burgerlijke partijstelling van de ouders bij het parket van Halle-Vilvoorde terecht, die de kinderverzorgster vervolgde voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen.

“De stagiaire was geshockeerd door wat ze gezien heeft”, klonk het bij het openbaar ministerie openbaar tijdens de vordering. “Ze sprak over een agressieve houding tegenover de kinderen, zowel mentaal als fysiek.” De advocaat van de kinderverzorgster betwistte de feiten en vroeg de rechtbank om zijn cliënt vrij te spreken. “Hier is absoluut geen sprake van opzettelijke slagen en verwondingen”, pleitte meester Sidney Lefèvre. “Mijn cliënte beantwoordde die dag misschien niet aan de kwaliteitsvereisten als het ging om voorzichtigheid. Ze was geïrriteerd en niet zo attent en geduldig als anders. Maar ouders trekken soms ook hardhandig aan een arm als ze de jas van hun kind aandoen. We hebben alle begrip voor de houding van de ouders in dit dossier omdat er wat minder teder met hun kinderen is omgegaan, maar mijn cliënte ontkent dat er slagen zijn toegediend. Ze werkt intussen in een ander kinderdagverblijf en daar zijn de afgelopen jaren geen problemen geweest. Ze is nu een betere kinderverzorgster dan toen.”

De rechtbank was echter zeer duidelijk in het vonnis en veroordeelde de twintiger tot 6 maanden cel en een geldboete van 400 euro, beiden met uitstel. “Uit de analyse van de camerabeelden blijkt dat de beklaagde de kindjes hardhandig heeft opgepakt. Een van hen kwam bij zijn val ook tegen een meubel terecht. Dit gaat wel degelijk om slagen en verwondingen en de feiten worden als bewezen geacht. Gelet op het blanco strafblad van de beklaagde, is een straf met uitstel op zijn plaats.”

De kinderverzorgster werd onmiddellijk aan de deur gezet in het kinderdagverblijf in Dilbeek toen de feiten aan het licht kwamen, maar de vrouw ging nadien probleemloos aan de slag in een andere crèche. Het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid kan medewerkers in de kinderopvang geen preventief beroepsverbod opleggen. Eenmaal de veroordeling van de kinderverzorgster definitief is en op het strafblad terechtkomt, riskeert de vrouw haar job te verliezen.

De ouders van de twee Dilbeekse kleuters snappen niet dat de jonge vrouw zomaar aan de slag kon gaan in een ander kinderdagverblijf en die job nog steeds uitvoert. “De reden dat ze klacht hebben ingediend, is net omdat ze willen vermijden dat er ooit nog iets gebeurt met andere kinderen”, aldus advocate Elise Van Boxlaer na het proces. “De moeilijke werkomstandigheden in een kinderdagverblijf zijn gekend, maar die zijn geen vrijgeleide voor de hardhandige aanpak op kleuters van amper 2 jaar oud. Ze heeft hen, en ik kan het niet anders verwoorden, als een zak patatten enkele meters verder op een mat gegooid en hen behandeld zoals een kegel op een bowlingbaan.”