Stralende herfstzon lokt veel volk naar jaarmarkt in Dworp

De jaarmarkt van Dworp is één van de grotere en oudere in onze regio. “Hét handelsmerk blijven de traditionele wedstrijden voor paarden en vee met zo maar eventjes 10.000 euro prijzengeld. Als enige van de vijf dorpen in Beersel houdt Dworp deze traditie met trots in ere”, klinkt het bij de organisatie. “De festiviteiten begonnen vorige week vrijdag al. Vijf dagen wordt het Sint-Guriksdorp ondergedompeld in een bruisend bad van amusement, verbroedering en gezelligheid.”

Naast de jaarmarkt stond onder meer het Brussels Volkstejoêter, de Chirofuif, een eucharistieviering in het Dworps, dierenwijding en rommelmarkt op de agenda. Vandaag volgt dan de hoogdag met de jaarmarkt en de afsluitende jaarmarktfuif met Bram en Lennert.