Streekproductencentrum pakt uit met de I LOVE HALLE-box

Elke week zetten de Verenigde Handelaars van Halle een handelaar in de Mariastad in de kijker. Deze week is dat het Halse Streekproductencentrum van Johnny Sterck en z’n vrouw Ursula. “We zijn heel blij om Handelaar van de Week te mogen zijn. En we willen daarom ook iets betekenen voor de Hallenaren en vooral voor de Halse producenten”, vertelt Johnny. “Daarom hebben we een I LOVE HALLE-box samengesteld met alleen lekkernijen van producenten uit Halle: bieren van Boon en De Herberg, lekkers uit ons Streekproductencentrum en chocolade van Praleen. In de box zitten ook een aantal gadgets van de Verenigde Handelaars Halle, een gids over de stad en een boekje met wandel- en fietstochten in het Pajottenland. Perfect voor vaderdag”, lacht Johnny.