Stripfiguur Paulien Pajot leidt je rond in de Museumtuin van Gaasbeek

De Museumtuin in Gaasbeek opent het zomerseizoen met nieuwe activiteiten én nieuwe infoborden. Daarop prijkt stripfiguur Paulien Pajot. Ze geeft jong en oud laagdrempelige informatie over wat er in de tuin te zien is.

De levensgrote versie van Paulien Pajot, stripheldin én moderne tuinvrouw, leidt de bezoekers rond in de Museumtuin van Gaasbeek. De bijzondere tuin vertelt het verhaal van vergeten fruit- en groentesoorten en ingenieuze snoei- en leivormen. “Dankzij Paulien Pajot kan je onze tuin nu ook bezoeken zónder gids of voorkennis”, vertelt landschapsdeskundige Bart Van Camp van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). "Het fijne van zo’n stripfiguurtje is dat we het ook kunnen gebruiken als inspiratiebron voor onze belevingsevenementen in de tuin”, zegt eventorganisator Hilde Groenweghe van Natuurinvest. “Elke maand organiseren de vrijwilligers van de Museumtuin bijvoorbeeld op een zondagnamiddag een interactief ontdekkingsparcours voor kinderen. De échte Paulien Pajot gaat dan samen met de kinderen op zoek naar de magische lepel van het Kasteel van Gaasbeek. Spelenderwijs ontdekken ze de geschiedenis van het domein en de fauna en flora in de Museumtuin.”