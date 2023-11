In het centrum van Asse en in de deelgemeenten duiken tijdens de maand november strobalen, pompoenen en chrysanten op. Met de actie wil Asse samen met de Landbouwraad de lokale boeren en hun producten extra in de kijker zetten.

Strobalen, pompoenen en chrysanten duiken op in Asse: korte keten in de kijker

Bij de strobalen, pompoenen en chrysanten staat telkens een bordje met meer info over lokale producenten en de korte keten. Asse telt heel wat landbouwers die zich elke dag inzetten voor verse en lokale producten. Op de infobordjes vind je dan ook een link naar www.heerlijklokaal.be. Op die website lees je alles over de korte keten en de producten die je rechtstreeks bij de producent kan kopen.

"Door deze samenwerking met de Landbouwraad zetten we als gemeentebestuur de landbouw extra in de kijker en ondersteunen we onze lokale boeren”, vertelt schepen van Landbouw Peter Verbiest. “Laten we de nadruk leggen op lokale aankopen. Onze Assese boeren zijn de steunpilaar van onze gemeenschap en voedselvoorziening. Daarnaast zijn ze een belangrijke beheerder van ons open landschap, wat deze extra aandacht zeker verdient.”