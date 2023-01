Strombeek-Bever krijgt derde basisschool: "Om capaciteitstekorten weg te werken"

De gemeente Grimbergen, scholengroep SCOOP en Vlaanderen slaan de handen in elkaar voor de bouw van een nieuwe school in Strombeek-Bever. Die moet plaats bieden aan 60 kleuters en 120 lagere schoolkinderen. De school moet mee het capaciteitstekort in Grimbergen, en bij uitbreiding de volledige Vlaamse Rand, wegwerken. Als alles goed gaat, opent de schoolpoort in 2026.

Na het Villegastje en de Sint-Jozefsschool komt er in Strombeek-Bever een derde basisschool. Die moet de capaciteitsproblemen wegwerken, want de wachtlijsten in Grimbergen zijn lang. “We merken een demografische druk die gestaag toeneemt, dus extra plaatsen zijn welkom,” weet schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree (Vernieuwing). “We proberen daarbij vooruitziend te zijn en binnen enkele jaren dus 180 nieuwe plaatsen te hebben.”

De eerstesteenlegging van de nieuwe school is voorzien voor 2024. Vlaanderen maakt meer dan 5 miljoen euro vrij voor het project. “Dat is veel geld, maar de tekorten zijn hier dan ook groot,” aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). We investeren de komende jaren 34 miljoen euro in capaciteit in de Vlaamse Rand, waardoor er meer dan 2.000 plaatsen bijkomen. Maar Grimbergen viel eigenlijk tussen twee stoelen. Daarom maken we extra geld vrij via het Vlaamse Randfonds en het gemeenschapsonderwijs.”

Hoe de school er zal uitzien, is nog niet duidelijk. “Maar we houden ons aan de stedenbouwkundige voorschriften en houden rekening met de omgeving en de buurt. We willen een kleine buurtschool met gedeeld gebruik van de speelplaats of de speeltuin. Ook de buurt zal hier dus wel bij varen.” In 2026 moet de school in gebruik genomen worden.