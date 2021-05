Stroppenconcerten slaan een tweede jaar over

De gratis Stroppenconcerten brengen tijdens de zomer elke maandag heel wat volk op de been in Halle. Gisteren maakte organisator Halle Events niet de namen bekend van artiesten die zouden komen optreden, maar wel de annulatie van de concerten. “De regels zijn wat ze zijn en zijn ook niet altijd even duidelijk. De maand juli was al langer geen optie, maar wat als er een opflakkering komt?”, vraagt Frank Vannerom van Halle Events zich af. “We zouden de Stroppenconcerten graag organiseren op een volwaardige en normale manier. Het is ook niet de moment om in bepaalde sectoren de deuren plat te lopen voor sponsoring. Dat in combinatie met mogelijks extra kosten voor de organisatie heeft ons genoodzaakt de moeilijke beslissing te nemen. Op naar 2022!”