Studie zoekt oplossingen voor fileleed: "Multimodale hubs en taxibussen die op aparte rijbanen rijden"

Zes multimodale hubs in de Rand, twee in Brussel en gedeelde taxibussen die op aparte banen rijden, het zijn enkele oplossingen van Alexander D'Hooghe voorstelt voor het fileleed in ons land. De professor urbanisatie uit Grimbergen boog zich met zijn team van het Massachusetts Institute of Technology over het fileprobleem in en rond de hoofstad.

In en rond Brussel verlies je dagelijks gemiddeld 44 minuten door file. Alexander D"Hooghe ziet in grote multimodale hubs als de oplossing voor het fileleed. In zo'n hub kan je makkelijk overstappen tussen verschillende vervoersmiddelen: fiets, auto, taxi, trein, tram en/of bus.

"Die hubs moeten uitgebreid worden met nieuwe vervoersmiddelen zoals e-bikes, steps en dus ook gedeelde taxibusjes die je met een app kunt bestellen", stelt Alexander D'Hooghe in de studie. "Die taxibusjes zouden op drukke momenten voorrang moeten krijgen op aparte rijstroken of busbanen die de hubs met elkaar verbinden."

In Brussel voorziet D'Hooghe twee multimodale hubs in Schaarbeek en aan het station Bordet. In de Vlaamse Rand spreekt de studie over zes hubs. D'Hooghe ziet toekomst in twee grote multimodale hubs met parkeermogelijkheden aan het station van Vilvoorde en aan Brussels Airport en twee kleinere hubs aan het station van Zaventem en Brucargo. Tot slot stelt de studie ook twee park-and-ridezones met enkele multimodale voorzieningen voor langs de E19 in de buurt van Peutie en Grimbergen/Strombeek-Bever.

"De hubs kunnen ook meer zijn dan mobiliteitspunten. Je kan er bijvoorbeeld een pakjesdienst in onderbrengen zodat er minder bestelwagens in het verkeer komen. Of supermarkten, kinderdagverblijven, apotheken en andere winkels waardoor je het woon-werktraject verkort", aldus Alexander D'Hooghe in de studie.