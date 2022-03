Sun & Sea sluit Klarafestival af

De operaperformance Sun & Sea won op de Biënnale van Venetië in 2019 een Gouden Leeuw en was nu voor het eerst in ons land te zien. Geen statige kostuums voor de operazangers, maar wel badpakken en zwemshorts. “We willen met dit stuk een breed publiek aanspreken”, vertelt Lina Lapelyté, componist van Sun & Sea. “De theaterruimte is volledig getransformeerd. Op de plek waar je normaal publiek zou hebben, is er zand. En het publiek bekijkt de performance van bovenaf. Dat betekent ook dat de zangers moeten zingen al liggend op hun rug. Een flinke uitdaging.”

Een verslag zie je vanavond in ons nieuws.